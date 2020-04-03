11-месячный ребенок заражен коронавирусом в Челябинской области

Власти опубликовали официальную статистику по всем муниципалитетам.

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В Челябинской области на сегодняшний день, 3 апреля, зарегистрировано 23 человека, у которых подтверждено заражение коронавирусом Covid-19. Еще 5 человек остаются условно-подтвержденными, результаты их анализов еще ожидают из новосибирской лаборатории «Вектор».

Отметим, что в правительстве региона озвучили муниципалитеты, в которых есть зараженные. Их всего шесть.

12 зараженных были выявлены в Челябинске. Самому старшему из них — 65 лет. А самому младшему — 11. Трое были за границей, остальные контактировали с больными.

Пять случаев заражения выявлено в Кизильском районе. Там мужчина приехал из ОАЭ. Самому старшему заболевшему 56 лет, младшему — 11 месяцев. Все они контактировали с приезжим мужчиной.

Также о двух случаях заражения рассказали в Магнитогорске. Один житель приехал из США, ему. Ей 33 года. Второму пациенту 80 лет, женщина контактировала с этим человеком. Она уже здорова, ее уже выписали из больницы.

Помимо этого, два случая обнаружены в Бредах. Там оба заболевших контактировали с больным коронавирусом человеком. Одному пациенту 50 лет, второму — 25.

Один случай зарегистрирован в Златоусте. 63-летняя жительница вернулась из Таиланда. Также один случай есть и в Миассе. 31-летний пациент прилетел из Испании. Он также уже выздоровел и выписан из больницы.

Об условных случаях заболевания коронавирусом известно, что это двое челябинцев, двое из Верхнеуральска и один из Магнитогорска. Подтверждение их анализов еще ожидается.

Напомним, что для всех приезжих из-за границы работает круглосуточная горячая линия Минздрава Челябинской области: 8-351-240-15-16.

Для всех остальных вопросов по коронавирусной инфекции, а также самоизоляции открыта региональная горячая линия: 8-800-201-41-88.