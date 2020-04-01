На границах Челябинской области стоят предупреждающие посты ДПС

Они напоминают о режиме обязательной самоизоляции.

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Жители Челябинской области заметили, что на границах с другими регионами стоят усиленные посты ДПС. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, это лишь профилактическая мера.

«Сотрудники ГИБДД, которые стоят на границах въезда в область, напоминают о необходимости самоизоляции. А водителей машин со сторонними номерами — из других регионов — просят вернуться домой в связи с тем, что у нас карантин», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что это именно рекомендательный характер. Напомним, что режим обязательной самоизоляции ввели уже более половины регионов Российской Федерации. В том числе, Свердловская и Курганская области, которые граничат с Челябинской.

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