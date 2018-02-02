/ Туристический бизнес и защиту предпринимателей обсудят во второй день Съезда лидеров «Опоры России»

На площадках работают представители Челябинской области и соседних регионов.

Второй день Съезда лидеров «Опоры России» посвятили развитию бизнеса в туристической сфере. Эта тема актуальна для Челябинской области, которая продолжает работу с «Синегорьем» — туристическим кластером из 12 объектов. В программу второго дня Съезда включили вопросы о перспективности инвестиций в туристскую отрасль, повышении туристической активности населения, основных проблемах развития внутреннего туризма.

Модератором площадки выступит вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Он является приглашенным гостем Съезда лидеров. К участию пригласили ярких представителей южноуральской сферы туризма: Бориса Видгофа, директора ТД «Бовид», Олега Сафонова, руководителя Федерального агентства по туризму, Олега Сиротина, директора ГК «Солнечная долина». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Также участниками площадки станут Дмитрий Довбня, председатель комитета по туризму ЧРО «Опоры России», вице-губернаторы Вадим Евдокимов и Евгений Редин.



На других площадках Съезда лидеров «Опоры России» в этот день обсудят развитие производственных предприятий, а также защиту прав предпринимателей, в том числе работу с «теневым» предпринимательством. На площадках будут работать не только представители «Опоры России» и Челябинской области, но и соседних регионов.



Напомним, XII Съезд лидеров «Опоры России» проходит в Челябинске с 1 по 3 февраля. Мероприятие посвятили развитию малого и среднего бизнеса. Завершится Съезд на склонах ГЛЦ «Солнечная долина».