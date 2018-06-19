/ Дорожники перекрывают улицу Братьев Кашириных для возведения опор

Ограничения начнут действовать в час пик.

Середина рабочей недели принесет трудности автомобилистам. Выехать из центра станет проблематично уже сегодня, 19 июня. Рабочие начнут осуществлять монтаж балок над проезжей частью.

19 июня с 19 часов будет перекрыта развязка на улице Братьев Кашириных по направлению со стороны улицы Российской в сторону улицы Кирова. Работы продлятся до наступления темноты. — предупреждает читателей сайта «Первый областной» пресс-секретарь «Южуралмоста» Анна Колонтаева.

В ночное время движение будет открыто, однако на следующий день — 20 июня, работы продлятся. Улица будет перекрыта в период с 9 до 17 часов.

Напомним, в центре города продолжаются работы по монтажу опор будущей дорожной развязки. Новая дорога соединит улицу Братьев Кашириных и Российскую. После ее запуска поток движения удастся разгрузить. В минувшие выходные с инспекцией на объекте побывал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.