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/ Две улицы в Калининском районе перекроют для транспорта на месяц

Две улицы в Калининском районе перекроют для транспорта на месяц

Коммунальщики займутся ремонтом теплотрассы на указанных участках.
сегодня в 15:37
  |  Общество

В предстоящие длинные выходные коммунальные службы Челябинска начнут ремонт теплотрасс. Работы пройдут на двух улицах в Калининском районе — Работниц и Либединского. Ограничения будут действовать в течение месяца.

С 11 июня по 10 июля будет ограничено движение в районе дома № 72 по улице Работниц в западном направлении. Кроме того, в связи с реконструкцией участка теплотрассы прекращено движение с 13 июня до 12 июля в районе домов № 47 и 48 по улице Либединского. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Власти рекомендуют жителям заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

Напомним, на Свердловском проспекте в Челябинске начался ремонт. Магистраль будет закрыта до 26 июня. Ремонт затронет участок от улицы Воровского до городской черты в Калининском, Курчатовском и Центральном районах города.

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