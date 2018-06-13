/ На челябинских перекрестках отключили светофоры

Временно нерегулируемыми стали три пересечения.

Сегодня, 13 июня, в Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках в Тракторозаводском и Советском районах. Об этом горожан предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска. Предполагается, что устройства вновь заработают уже вечером, в период времени между 17 и 18 часов. Такие меры связаны с проведением там ремонтных работ.

Будут отключены светофорные объекты:

ул. Бажова — Танкистов — Победы с 09.00 до 17. 00;

ул. Комарова — ул. Октябрьская с 09.00 до 17.00;

пр. Ленина — ул. Пушкина с 08.00 до 18 00. — сообщили в ЕДДС.

В это время на пересечениях улиц и проспектов функционируют специальные правила движения для нерегулируемых перекрестков.