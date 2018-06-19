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/ Движение в Ленинском районе перекрыли на длительный срок

Движение в Ленинском районе перекрыли на длительный срок

Соответствующее постановление размещено на официальном информресурсе.
сегодня в 14:14
  |  Общество

С завтрашнего дня автомобилисты столкнутся с трудностями проезда по Ленинскому району. Движение будет ограничено по улице Коммунаров с 20 июня по 10 июля. А с 10 июля до 10 августа закроют для машин улицу Агалакова.

Необходимо оградить место работы и организовать движение транспорта и пешеходов на период проведения работ согласно схеме, согласованной с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Челябинску. — сообщили в администрации города.

Ограничения связаны с необходимость проведения ремонта коммуникаций «Уральской теплосетевой компанией».

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