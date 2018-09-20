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/ «Законсервированную» гостиницу восстановят к саммитам ШОС и БРИКС

«Законсервированную» гостиницу восстановят к саммитам ШОС и БРИКС

Первых гостей 4-звездочный отель примет в конце 2019 года.
сегодня в 13:06
  |  Общество

Здание гостиницы «Holiday Inn», построенной в 2007 году, взяли в оборот к саммитам ШОС и БРИКС. Под брендом известной международной сети отель проработал почти семь лет, а позже оказался «законсервирован». В сентябре этого года гостиница обрела нового собственника, при котором будет работать под другим брендом.

Сейчас в гостинице 54 номера: 45 стандартных, 6 номеров повышенной комфортности, 3 люкса и 1 номер для людей с ограниченными возможностями.

На сегодня в Челябинске к саммитам готовятся 12 действующих гостиниц, еще 4 реконструируются и 5 находятся в стадии строительства. Правительством региона оказывается активное содействие бизнесу. Применена нулевая ставка по налогу на имущество для гостиниц «трех, четырех, пяти звезд», разработан механизм предоставления субсидии на строительство и реконструкцию президентских номеров в размере 5 миллионов рублей на один номер. — сообщил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Кроме того, новая гостиница откроется на базе бывшего профилактория «Полет». Там сделают комфортные номера, ресторан, парковки, СПА-комплекс. Здание по улице Лесопарковой, 9А, уже готово к отделке и перепланировке. Более того, фасад гостиницы обновится.

На данный момент в Челябинске строятся отели «Челябинск-Сити», «Ibis Styles», а также гостиницы по улицам Васенко, 94, Курчатова, 28, и Свободы, 4. Здание гостиницы «Holiday Inn», которой дадут вторую жизнь, расположено по адресу Университетская Набережная, 18.

Добавим, что к саммитам ШОС и БРИКС несколько челябинских гостиниц обзавелись звездами. Это «Маркштадт» и Smolinopark — «4 звезды», и «Аврора» — «3 звезды».

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