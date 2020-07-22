Работники старше 40 смогут получить один дополнительный выходной в году

Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума.

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Работники старше 40 лет смогут получить один выходной день раз в год для прохождения диспансеризации. Госдума России в третьем чтении приняла правительственный законопроект, закрепляющий данное право, сообщает ТАСС. При этом документ не распространяется на работающих пенсионеров.



«Работники, достигшие возраста 40 лет, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка»,— пишет ТАСС со ссылкой на проект закона.

Во втором чтении парламентариями была уточнена форма отчётности работников. Сотрудники должны будут предоставить работодателю справки о прохождении диспансеризации в день освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом. В кабмине считают, что законопроект, за счёт раннего выявления заболеваний, сохранит здоровье работающего населения и продолжительность активной трудовой жизни.

По словам спикера Государственной Думы Вячеслава Володина сейчас работодатель не всегда идёт навстречу работнику в вопросе своевременного похода к врачу. Мера будет способствовать сохранению здоровья россиян, считает парламентарий.