Законопроект об обеспечении младшеклассников питанием во втором чтении приняла Госдума РФ

Данная инициатива позволит снизить заболевания органов пищеварения у детей.

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Государственная дума Российской Федерации во втором чтении приняла законопроект, который позволит обеспечить школьников младших классов горячим питанием. К настоящему моменту было подготовлено 25 поправок, часть из которых опирались на обращение президента. Благодаря этому, кормить младшеклассников начнут уже с 1 сентября 2020 года в школах, где оборудован пищеблок. В остальных школах должны создать необходимые условия к 1 сентября 2023 года.

Как отмечает депутат Госдумы Владимир Бурматов, благодаря поправкам в законопроект все дети смогут питаться здоровой и вкусной пищей. Школьники с особенностями здоровья будут получать соответствующее питание. Вносить изменения в меню смогут и родители, поскольку оно будет публиковаться на сайтах школ будет.

«Южноуральские школьники должны получать качественную пищу, это не должны быть перекусы, и за них не должны платить родители, причем эта практика должна начать вводиться уже с нового учебного года. Мы сейчас проверяем комбинаты школьного питания, их готовность к переходу на новую систему. Ситуация везде разная, многим комбинатам потребуется существенная модернизация. Это будет существенный шаг вперед в развитии школьной инфраструктуры, в том числе — обновления оборудования для столовых, которое должно стать более современным», — отмечает Владимир Бурматов.

Реализовать данную инициативу планируют за счет средств федерального бюджета, оттуда будет направлен 21 миллиард рублей.

В Челябинской области младшеклассники кроме горячего питания будут получать витаминизированное молоко по инициативе главы региона Алексея Текслера.

На реализацию этой инициативы будут закладываться расходы из федерального бюджета — 21 миллиард рублей, благодаря чему более семи миллионов школьников первого-четвертого классов будут получать бесплатное горячее питание.