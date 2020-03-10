Длиннее могут стать перемены в школах Челябинской области

Этот вопрос поднял Олег Цепкин после посещения Сатки.

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Сенатор Олег Цепкин в минувшие выходные с рабочим визитом побывал в Саткинском районе. Целью было проверить, насколько школы муниципалитета готовы к введению бесплатного питания для учеников начальных классов. В настоящее время во всех территориях в школьных столовых питаются порядка 70% детей. После того, как будет реализована инициатива президента, их количество увеличится на 30%.

«Это примерно по 80 — 150 человек в каждой школе, тут конечно надо будет смотреть по производительности и кухонь и столовых. Необходимо будет добавлять продолжительность перерывов, это все вопросы решаемые. Вот с оборудованием, тут да, необходимо вопрос решать совместно с региональными властями», — отметил член Совфеда Олег Цепкин.

В целом, образовательные учреждения региона готовы к обеспечению горячим питанием школьников начальных классов. Именно поэтому регион заявил о своей готовности вступить в программу уже в 2020 году.

«По решению президента предполагается постепенный переход в стране, начиная с 2020 по 2022 год включительно. Мы приняли решение, что будем переходить на обеспечение горячим питанием школьников младших классов к 1 сентября 2020 года. У нас для этого в целом все мощности есть, там, где чего-то не хватает, в течение летнего периода необходимое оборудование будет допоставлено», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ руководитель регионального Минобра Александр Кузнецов.

Там, где дети не успевают поесть за отведенное на перемены время, перерывы будут увеличивать. Спорные моменты могут возникнуть лишь в тех школах, где дети учатся в две смены. Более длинные перемены станут причиной того, что школьники будут чуть позже освобождаться после занятий.

«Расписание занятий — это прерогатива каждой образовательной организации в зависимости от контингента, от условий работы. Я не думаю, что будет критично, если перемены увеличат на 5 — 10 минут, главное, чтобы все дети успели покушать. Без сомнения, это никак не должно отразиться на учебном процессе, кроме как на том, что сытый ребенок лучше учится», — добавил министра образования Челябинской области.

Более половины субъектов Российской Федерации уже заявили о готовность обеспечить горячим питании младшеклассников уже в этом году. На реализацию программы будут выделены государственные субсидии, их размер в настоящее время формируется с учетом потребностей отдельных территорий.