«А компот?!»: родители златоустовских школьников попробовали еду в их столовых

Подобные дегустации в городе проводятся не в первый раз.

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Супы, пюре, котлеты и ватрушки, в столовой школы № 10 Златоуста сегодня было многолюдно, но у столов с раздачей толпились далеко не ученики. Попробовать школьную еду пришли родители, которые решили не верить тому, что пишут в интернете, а убедиться в качестве сами.

«Выпечку попробовала почти всю, половину второго и суп. Питание мне понравилось, по соли, по питательности, по вкусовым качествам, меня все устроило. Перед тем, как сюда идти, специально спросила дочь, она сказала, что сейчас их кормят хорошо. У меня ребенок не будет юлить, если она так сказала, я в этом уверена», — поделилась Татьяна Черепанова, представитель родительского комитета, мама ученицы 11 класса.

Подобные пробы в Златоусте проводят не впервые. После того, как родители отведают приготовленные поварами блюда, им предлагают заполнить специальные анкеты, в которых они могут высказать мнения и оставить пожелания.

«Слово дегустация здесь не совсем отражает суть, это, по сути, „круглый стол“ на котором родителям разъясняют, чем кормят их детей, рассказывают, из чего готовятся блюда. Кроме того, что немаловажно, родители сами могут выбрать продукты для поставки. Много пишут в интернете про плохое питание детей, но мы предпочитаем верить не этому, а мнению родителей, которые приходят, пробуют и дают оценку», — пояснил Владимир Лубнин, помощник депутата Государственной думы.

Как отметили в администрации самой школы, дети охотно идут в столовую. Школьники не только обедают в учебном заведении, хорошим спросом пользуется и выпечка в буфете.

«У нас питается в столовой порядка 86% детей. Очень много питаются в буфете, вы видите, что занятия закончились, а дети, прежде чем уйти домой, обязательно идут в столовую. Жалоб лично мне на столовую не поступало, в интернете, конечно, всякие отзывы пишут. Возможно, где-то дети немного обманывают родителей, чтобы им давали деньги наличные с собой, у нас система безналичного расчета заведена: то, что родители положили на счет ребенка, однозначно пойдет на питание», — рассказала Галина Жандарова, директор школы № 10 г. Златоуст

Сами школьники тоже о еде в столовой отзываются положительно, говорят, что кормят вкусно, а продукты всегда свежие.

Напомним, Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов ускорить исполнение наказа президента, который он озвучил в своем послании Федеральному собранию. В Челябинской области уже в этом году ученики начальных классов абсолютно всех школ должны быть обеспечены качественным горячим питанием.