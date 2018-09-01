/ Законодательное Собрание области поздравляет школьников и студентов с Днем знаний

Председатель ЗСО Владимир Мякуш дал напутствие всем учащимся.

Сегодня, 1 сентября, для всех южноуральских школьников и студентов начался новый учебный год. Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш обращается с теплыми пожеланиями ко всем учащимся.

Первого сентября каждый из нас когда-то впервые пришел в школу. Именно этот день открывает дорогу к знаниям, дает старт новому учебному году, новым победам и достижениям. С особой теплотой поздравляю первоклассников и первокурсников, выдержавших вступительные испытания и ставших членами больших дружных коллективов. В этом году сорок семь тысяч ребятишек Челябинской области впервые сядут за парты, откроют первую страницу своей школьной жизни. Новый учебный год станет важным и ответственным для учеников выпускных классов. Ребятам предстоит серьезно поработать, определиться с выбором профессионального пути. В День знаний поздравления принимают педагоги. Благодаря их труду и таланту ребята успешно учатся, поступают в вузы и колледжи, выбирают будущую профессию. Желаю всем ученикам и студентам интересных уроков и лекций, личностного роста, новых открытий и достижений. Преподавателям — профессиональных свершений и признания учеников, а родителям — терпения, мудрости, чувства гордости за успехи своих детей.

Во всех школах Челябинской области сегодня проходят торжественные линейки. А уже в ближайший понедельник ученики и студенты сядут за парты.