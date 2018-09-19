/ Челябинцы отправят открытки с поздравлением детскому писателю Владиславу Крапивину

Доставку лично в руки обеспечит «Почта России».

Детского писателя Владислава Крапивина поздравят с юбилеем челябинцы с помощью «Почты России». В библиотеки города доставили открытки с иллюстрациями к текстам сказочника и фантаста. Рисовали карточки юные художники, вдохновленные творчеством Командора. Подписывать их будут тоже молодые читатели — в Челябинской областной библиотеке для молодежи и Челябинской областной детской библиотеке имени Маяковского.

До 1 октября все желающие могут обратиться в указанные библиотеки, получить открытки и написать на них поздравительный текст. Кроме того, челябинцы могут и собственноручно изготовить открытки для Владислава Крапивина или написать ему письмо. Поздравительную корреспонденцию примут в Челябинском филиале Почты России по адресу улица Кирова, 161, и доставят писателю лично в руки. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе «Почты России».

Писателю Владиславу Крапивину исполняется 80 лет. Он известен нескольким поколениям читателей по произведениям «Тень Каравеллы», «Самолет по имени Сережка», «Летящие сказки» и другим. Книги писателя переиздавались в Польше, Чехословакии, Болгарии, Германии, Японии, Венгрии, переводились на английский, испанский, персидский и другие языки.