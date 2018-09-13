/ Борис Дубровский поздравил с юбилеем ракетного конструктора Владимира Дегтяря

Гендиректор ГКЦ имени Макеева празднует 70-летие.

Сегодня, 13 сентября, 70-летие празднует генеральный директор и генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь. Комплекс расположен в Миассе. Губернатор Челябинской области выразил свои теплые пожелания в адрес конструктора.

Как считает глава региона, Плодом организаторских усилий Владимира Дегтяря, исследовательского таланта, конструкторской смелости стали многочисленные разработки ракетных комплексов, которые составляют основу морских стратегических ядерных сил России.

Южноуральцы ценят и уважают в вас не только выдающегося ученого, но и ответственного руководителя. Вы уделяете большое внимание социальной политике предприятия, неравнодушны к вопросам общественно-экономического развития города Миасса. Выполняя задачи стратегической важности, никогда не забываете, что главная ценность и смысл всей государственной деятельности — это благополучие людей, достойная и счастливая жизнь южноуральцев, россиян. — поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В заключение губернатор пожелал новых профессиональных успехов, радостных событий, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.