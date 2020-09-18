Закончился ремонт выездной дороги из Челябинска

Его реализовали благодаря проекту «Безопасные и качественный дороги».

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В Челябинске завершился ремонт на дороге «Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района». Работы на ней начались в 2019 году. Тогда к ремонту девятикилометрового участка от выезда из областной столицы приступили в рамках проекта «Безопасные и качественный дороги». Как рассказали «Первому областному» представители Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, до конца сезона-2019 полностью обновили покрытие и дорожную разметку.



«В 2020-м году работы на данном участке продолжились: дорожники взялись за возведение барьерного ограждения, установку знаков и устройство наружного освещения. Всего за 2020 год на этом объекте установлен 31 км барьерного ограждения, 40 знаков индивидуального проектирования и около 300 мелких дорожных знаков. Все они соответствуют новому ГОСТу. Также на девятикилометровом участке было установлено более 600 опор и 571 светодиодный светильник с современными техническими характеристиками. Опоры находятся на расстоянии около 30 метров друг от друга»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Отмечается, что дорога востребована у жителей Челябинской области. Она была введена в эксплуатацию в 1965 году и до 2002 года она была исключительно двухполосной. Позже её несколько раз ремонтировали. Работы будут продолжаться. За три года реконструкции будет приведено в нормативное состояние 9 километров автодороги: 5 километр — в 2020-м году; 3 километр — в 2021-м; оставшийся участок — в 2022.