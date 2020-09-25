Из-за дефекта дорожного полотна ограничат движение в Челябинске

Просадка появилась на улице Братьев Кашириных.

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На улице братьев Кашириных в Челябинске ограничат движение. Мера связана с просадкой полотна на второй полосе в районе дома № 102 в направлении центра города. Дефект появился вблизи смотрового колодца. В четверг, 24 сентября состоялось выездное совещание, в котором приняли участие уполномоченные лица от сетевых компаний, собственников подземных инженерных коммуникаций. Как пояснили «Первому областному» в пресс-службе городской администрации, до устранения причин просадки движение на участке ограничат.



«В ходе осмотра установлено, что в районе повреждения дорожного полотна проходят инженерные сети МУП „ПОВВ“, в связи с чем предприятию предписано в срочном порядке до конца текущей недели выявить причину просадки путем диагностики проходящего под проезжей частью водовода. При невозможности установления причины дефекта асфальтобетонного покрытия методом лабораторной диагностики водопроводных сетей будет решаться вопрос о вскрытии дорожного полотна»,— рассказали «Первому областному» представители мэрии Челябинска.

Отметим, что на период работ на данном участке во избежание аварий установят искусственные ограждения. Также безопасность водителей обеспечат предупреждающие дорожные знаки объезда и ограничения скорости.