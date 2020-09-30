В Чурилово железнодорожный переезд закроют для автомобилистов

Мера связана с аварийными работами.

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Железнодорожный переезд для в Чурилово закроют для автомобилистов. Это произойдёт сегодня, 30 сентября, в ночное время, рассказали в пресс-службе мэрии Челябинска. Мера связана с аварийными работами на участке.



«В связи с проведением аварийных работ железнодорожного пути перегона Тракторострой-Чурилово на переезде „2109 км“ будет закрыто движение автотранспорта с 22.00 часов 30 сентября до 04.00 часов 1 октября»,— сообщили представители мэрии Челябинска.

Отметим, что для автомобилистов будет доступен объезд по Копейскому шоссе, улица Енисейская, Рождественского, Ленина и Линейная. Водителей просят заранее планировать маршрут, и учитывать ограничения.

Напомним, как стало известно ранее, в Челябинске ограничат движение и на другом участке дороге, а именно на пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы. Это связано с работами по реконструкции межрельсового пространства. Из-за работ также изменится и маршруты нескольких автобусов, а троллейбусы, на это время будут работать с 5:00 до 22:00.