Закон, запрещающий продажу снюса несовершеннолетним, приняли в Челябинской области

Депутаты предлагают полностью запретить его продажу.

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Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли закон, который запрещает продажу так называемых снюсов детям, не достигшим 18 лет. Кроме того, они обратились в Госдуму с проектом внесения поправок в федеральный закон, которые позволят полностью запретить оборот подобной продукции.

«Мы сегодня столкнулись с ситуацией, когда именно в детской среде формируется коллективно с помощью интернета новая девиантная субкультура, которая полагает массовое потребление никотиносодержащих препаратов, которые не относятся к табачному виду продукции, а потому не попадают под действующие федеральные законы, регулирующие оборот табачной продукции. В это правовое неотрегулированое дно сегодня массово стали „ломиться“ производители так называемых снюсов. И если еще три месяца назад это не имело характера эпидемии, распространялось в каких-то узких кругах, в том числе употребляли спортсмены, то на сегодняшний день это приняло массовый характер», — подчеркнул председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров.

Напомним, в последнее время школьники региона массово увлеклись употреблением никотиносодержащих жевательных смесей. В некоторых школах их распространяли сами ученики. К данной проблеме уже подключилась прокуратура, ранее были оштрафованы несколько предпринимателей.