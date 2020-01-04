В отдел по делам несовершеннолетних попадают дети, которым не хватает родительского внимания

Сотрудники МВД России выпустили социальный видеоролик.

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Инспекторы по делам несовершеннолетних в Подмосковье сняли видеоролик о важности проявления внимания к детям.

«В официальных аккаунтах МВД России в социальных сетях опубликован ролик, в котором инспекторы ПДН дают советы родителям и напоминают о том, что важно не забывать про общение с детьми. Тем более, что новогодние выходные — дни, когда у взрослых появляется возможность посвятить больше времени своей семье», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По долгу службы инспекторы ПДН ежедневно сталкиваются с проблемами детей и подростков, части которых могло и не быть, если бы родители проявляли больше участия к своим детям, интересовались их переживаниями, которые взрослым кажутся пустяками, а для детей являются настоящими трагедиями.

Опытные сотрудники снялись в социальном клипе вместе со своими детьми. В сюжете инспекторы напоминают ряд прописных истин: усталость после работы — не повод игнорировать общение с детьми; необходимо обсуждать с ребенком его проблемы, решать их и уважать его собственный выбор; важно позволять быть самим собой и принимать ребенка таким, какой он есть; поощрять и поддерживать интересы ребенка; гордиться и не осуждать; допускать детские промахи и ошибки; подавать личный пример; не только учить своих детей, но и учиться чему-то важному у них.