Мышьяк, содержащийся в снюсах, может вызвать рак

Роспотребнадзор Челябинской области изымает из оборота никотинсодержащую продукцию.

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1813 предприятий розничной, оптовой торговли и общественного питания проверил Роспотребнадзор в ходе контрольно-надзорных мероприятий, еще 651 предприятие проверены совместно с сотрудниками МВД.

В 44-х магазинах обнаружена реализация бестабачных жевательных смесей и никотиновых порций.

«Изъято 238 партий никотинсодержащей продукции в количестве 1437 упаковок, из них 361 упаковка принадлежит производству Швеции. Вся продукция находилась в реализации с нарушением требований к маркировке, без товаросопроводительных документов, подтверждающих её происхождение, качество и безопасность», — комментирует руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов.

Все конфискованные товары были отправлены на экспертизу, которая показала, что она опасна не только для здоровья, но и для жизни: в смесях была значительно превышена допустимая доза мышьяка. он, как известно, относится к классу чрезвычайно опасных соединений.

По всем выявленным фактам возбудили уголовное дела, их насчитали 44. Материалы передали в суд. Когда определят виновных, они заплатят штрафы в размере от 300 000 до 600 000 рублей.

Информацию о продавцах опасных товаров передали в правоохранительные органы, которые после проверки могут возбудить уже уголовные дела.

В Магнитогорске в ходе аналогичных проверок к административной ответственности привлечен продавец торгового павильона, на которого наложен штраф в размере 2 000 рублей.

Готовят эти манящие детей и подростков смеси без табака: мяту и другие травы изрядно пропитывают никотином и продают с прилавков.

«Потребители жевательных смесей за один раз использования смеси получают гораздо большую дозу никотина в сравнении с курильщиками обычных сигарет. Бестабачная никотиновая смесь рассасывается около 5-10 минут, за это время в организм поступает от 20 мг тонизирующего вещества. Во время выкуривания крепкой сигареты „порция“ никотина составляет не более 1,5 мг. В итоге, пагубная привычка формируется быстрее, возникает моментальная зависимость, избавиться от которой сложно», — рассказывает Анатолий Семенов.

В малых дозах никотин возбуждает нервную систему, в больших — вызывает её паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Постоянное потребление никотина вызывает хроническое отравление. У человека изменяется работа всех систем и органов, снижается память и работоспособность, дрожат руки, походка становится неуверенной, подростков периодически бросает в жар или в холод, сердце то стучит, как молот, то замирает.

Подросток или человек с низкой массой тела, употребляющий жевательные смеси, рискует умереть от завышенного содержания в них никотина. Содержание же мышьяка не так сильно напугало специалистов, поскольку он содержится и в обычных сигаретах, как и «половина таблицы Менделеева». Любое употребление подобной продукции пагубно влияет на живой организм.

Употребляя никотинсодержащую продукцию с содержанием мышьяка, как констатируют специалисты, человек самостоятельно подписывает себе приговор.

«Мышьяк имеет накапливающий эффект, если регулярно употреблять такую продукцию, человек получает хроническое отравление, нарушение центральной и периферической нервной систем, кроветворения, дисфункцию почек. Мышьяк обладает канцерогенным действием — вызывает рак, и тератогенным — влияет на плод, вызывая его уродства», — объясняет главный внештатный токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев.

Если вы стали свидетелями продажи снюса, насвая, никотинсодержащей бестабачной продукции, позвоните на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Челябинской области: 8 (351) 264-66-82.

О фактах несанкционированной продажи такой продукции необходимо обращаться в правоохранительные органы.