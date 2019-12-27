Сотни упаковок со снюсом изъяли полицейские в Челябинске и Магнитогорске

Продавцам грозят штрафы.

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В Челябинской области сотрудники полиции провели 78 рейдов с целью предупреждения вовлечения несовершеннолетних в употребление никотиносодержащих некурительных смесей.

В Челябинске и Магнитогорске 26 декабря пресечена деятельность по реализации такой продукции в крупных ТРК. Изъято 149 единиц жевательной смеси в Челябинске, 295 упаковок — в Магнитогорске. Нарушителям грозят штрафы. Также продавцам торговых точек вынесли 33 официальных предостережения. Кроме того, в образовательных учреждениях совместно с врачами-наркологами будут организованы беседы для учащихся.

В Региональном Роспотребнадзоре состоялась пресс-конференция, где обсудили данную проблему. Вспомнили и о шокирующем случае употреблении опасной жевательной смеси в челябинской школе.

«Дети поступили в больницу, оперативно приехала скорая помощь. В одном случае была гипотония — резкое падение давления, ребенок с головокружением, тошнотой. У второго было состояние возбуждения, головокружение, шум в ушах, у него было состояние гипертонии. Дети, естественно, уже дома находятся, урок, я думаю, получили на всю оставшуюся жизнь. Дети эту продукцию употребили в туалете, и другие школьники, заметив это, обратились к врачу. Школа находилась рядом с больницей, скорая приехала достаточно быстро», — рассказал замруководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов.

Однако все могло закончиться менее благополучно, если бы детям во время не успели оказать помощь.

Добавим, что рейды проводят и в Златоусте. Там изъятую продукцию направили на экспертизу, и если подтвердится, что она содержит никотин, продавцы будут наказаны.