Фейком оказались новости о штрафах за неправильный багажник на автомобиле

Никаких изменений в регламенте не было.

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Совсем недавно в некоторых СМИ начали рассказывать о том, что ГИБДД начали штрафовать автолюбителей за «неправильные» багажники на крыше. Связано это было с якобы новыми требованиями, которые были прописаны в «Техническом регламенте Таможенного союза».

И штраф за неправильную «самоделку на крыше», по данным СМИ, составлял 500 рублей. Также запрещена было бы установка нештатного фаркопа и самостоятельное изменение фар.

Только вот никаких изменений в регламент в 2020 году не вносили. Последние поправки были внесены в 2018 году, а новые — пока лишь на стадии обсуждений. При этом автомобильные эксперты отмечают, что багажные отсеки не подпадут под новые правки, поэтому претензий к их креплениям не будет.