/ Закон «об экологической совести» внес на рассмотрение губернатор Борис Дубровский

Предприятиям, работающим на экологию, максимально снизят налог.

Правительство Челябинской области решилось на крайние меры, чтобы обеспечить в городах региона чистый воздух. Губернатор Борис Дубровский инициировал изменение законодательства. По новому проекту, предприятия, активно снижающие свое воздействие на окружающую среду, будут получать большие налоговые льготы на движимое имущество, вплоть до полной отмены выплат в казну.



У правительства региона были идеи, и я удовлетворен тем, что они вылились в конкретные предложения и механизмы реализации. Чистый атмосферный воздух в промышленных городах Челябинской области является приоритетом у наших людей, и мы готовы добиваться этого, даже несмотря на тот факт, что предложенные нами налоговые льготы приведут к потере части доходов областного бюджета. — прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

Подготовкой этого проекта занимались представители минэкономразвития, минэкологии и курирующие их вице-губернаторы. По их предложению, предприятия сократят выбросы загрязняющих веществ в воздух и воду, будут термически обрабатывать и очищать газы перед выбросами, а также обезвреживать отходы, утилизировать вредные вещества, внимательно следить за количеством выбросов. Политологи уже назвали инициативу «законом об экологической совести».



Заветная мечта бизнесменов «делать деньги из воздуха» становится почти явью. Можно будет их экономить за чистый воздух. Фактически, как сказал бы Альдо Леопольд, это Закон об экологической совести, поощряющий тех промышленников, которые реальными делами подтвердят, что она у них есть. — прокомментировал политолог Александр Мельников.

Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрит Законодательное собрание Челябинской области.