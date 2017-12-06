Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.69 -0.3 69.63 -0.28
Челябинск
сейчас
 
-5 °C
завтра
 
-7 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Новую систему по переработке ТБО на Южном Урале должна запустят через 7 месяцев

Новую систему по переработке ТБО на Южном Урале должна запустят через 7 месяцев

Борис Дубровский поставил соответствующую задачу перед министерством экологии.
сегодня в 13:42
  |  Общество

К 1 июля 2018 года должны начать свою работу шесть кластеров по переработке твердых бытовых отходов на территории Южного Урала. Такое распоряжение озвучил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, реализация проекта поручена министерству экологии. Для старта необходимо обеспечить все кластеры региональными операторами и создать условия для их работы.

Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе ведется в соответствии с федеральным законом и это задача, которая поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед правительством Челябинской области, должна быть выполнена в срок до 1 июля 2018 года. Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами, и мы должны завершить построение новой системы в установленные сроки. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, Челябинская область начала переход на современную систему утилизации отходов. В двух кластерах Челябинской области — Магнитогорском и Кыштымском, уже выбран региональный оператор по обращению с ТКО. Ранее губернатор Челябинской области поручил создать «дорожную карту» для регулирования работы объектов, определяющую количество и места размещения объектов, перегрузочные станции, логистику мусорных потоков.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Идиотофоб
14:37, 06.12.2017
ЗАЧЕМ назначать "год экологии" если только "распоряжение о создании" выходит 6 декабря этого года?
Я СОЗНАТЕЛЬНО МОЛЧУ про смог и гок, но что сделалось, изменилось в экологии для города и области В ГОД ЭКОЛОГИИ?

"Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами"!!!!!
СЛЫХАЛИ? А вот прямо сейчас попробуйте сдать ГРАММ 500 батареек (примерно 18 батареек формата АА).. Попробывали?
в МИЛЛИОННОМ городе, кроме сети ФРАНЦУЗСКОГО АШАНА - НЕТ (я за 2 дня с интернетом не нашел!) БЕСПЛАТНЫХ (платные с физ лицами не работают, да и кто из нас, будем честны, отдаст 200-300р за утилизацию батареек?) пунктов по приему этих популярнейших бытовых расходников!
Я лично звонил даже в министерство экологии (!), там мне сказали "отправляйте официальный запрос, будем решать" -КТО?
КАКОЙ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЭТИМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ? 90% людей, после такого разговора выкинут все на обычную свалку.)

НЕ смогли решить самую простую и фундаментальную задачу за ЦЕЛЫЙ год, теперь аж 6 кластеров сделают за полгода- БРАВО, как это в духе нашего времени.

Прошу прощения за большое количество текста и уточнений, но полыхает у меня знатно, как свалка на ЧМЗ.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Яндекс» определил десятку главных хитов уходящего года
сегодня в 16:01
«Яндекс» определил десятку главных хитов уходящего года
Происшествия
«Он тут был не один». Жители многоэтажки рассказали об упавшем с 12 этажа школьнике
сегодня в 15:56
«Он тут был не один». Жители многоэтажки рассказали об упавшем с 12 этажа школьнике
Общество
Современный торговый центр сменит старый рынок в Карабаше
сегодня в 15:46
Современный торговый центр сменит старый рынок в Карабаше
Хоккей
Голкипер «Трактора» Василий Демченко получил вызов в олимпийскую сборную
сегодня в 14:44
Голкипер «Трактора» Василий Демченко получил вызов в олимпийскую сборную
Общество
Челябинка вычислила мошенника после похищения пса
сегодня в 14:39
Челябинка вычислила мошенника после похищения пса
Общество
Праздничное открытие магазинов «Галамарт» пройдет в Челябинске и Чебаркуле
сегодня в 14:30
Праздничное открытие магазинов «Галамарт» пройдет в Челябинске и Чебаркуле
Общество
Правительство и «Единая Россия» займутся ликвидацией очередей в ясельные группы
сегодня в 14:05
Правительство и «Единая Россия» займутся ликвидацией очередей в ясельные группы
Общество
Челябинский видеоблогер в скетче высмеял синтольные «руки-базуки»
сегодня в 13:46
Челябинский видеоблогер в скетче высмеял синтольные «руки-базуки»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна