/ Новую систему по переработке ТБО на Южном Урале должна запустят через 7 месяцев

Борис Дубровский поставил соответствующую задачу перед министерством экологии.

К 1 июля 2018 года должны начать свою работу шесть кластеров по переработке твердых бытовых отходов на территории Южного Урала. Такое распоряжение озвучил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, реализация проекта поручена министерству экологии. Для старта необходимо обеспечить все кластеры региональными операторами и создать условия для их работы.



Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе ведется в соответствии с федеральным законом и это задача, которая поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед правительством Челябинской области, должна быть выполнена в срок до 1 июля 2018 года. Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами, и мы должны завершить построение новой системы в установленные сроки. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, Челябинская область начала переход на современную систему утилизации отходов. В двух кластерах Челябинской области — Магнитогорском и Кыштымском, уже выбран региональный оператор по обращению с ТКО. Ранее губернатор Челябинской области поручил создать «дорожную карту» для регулирования работы объектов, определяющую количество и места размещения объектов, перегрузочные станции, логистику мусорных потоков.