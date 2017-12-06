/ Новую систему по переработке ТБО на Южном Урале должна запустят через 7 месяцев

Борис Дубровский поставил соответствующую задачу перед министерством экологии.
К 1 июля 2018 года должны начать свою работу шесть кластеров по переработке твердых бытовых отходов на территории Южного Урала. Такое распоряжение озвучил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, реализация проекта поручена министерству экологии. Для старта необходимо обеспечить все кластеры региональными операторами и создать условия для их работы.
Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе ведется в соответствии с федеральным законом и это задача, которая поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед правительством Челябинской области, должна быть выполнена в срок до 1 июля 2018 года. Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами, и мы должны завершить построение новой системы в установленные сроки. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Напомним, Челябинская область начала переход на современную систему утилизации отходов. В двух кластерах Челябинской области — Магнитогорском и Кыштымском, уже выбран региональный оператор по обращению с ТКО. Ранее губернатор Челябинской области поручил создать «дорожную карту» для регулирования работы объектов, определяющую количество и места размещения объектов, перегрузочные станции, логистику мусорных потоков.
Я СОЗНАТЕЛЬНО МОЛЧУ про смог и гок, но что сделалось, изменилось в экологии для города и области В ГОД ЭКОЛОГИИ?
"Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами"!!!!!
СЛЫХАЛИ? А вот прямо сейчас попробуйте сдать ГРАММ 500 батареек (примерно 18 батареек формата АА).. Попробывали?
в МИЛЛИОННОМ городе, кроме сети ФРАНЦУЗСКОГО АШАНА - НЕТ (я за 2 дня с интернетом не нашел!) БЕСПЛАТНЫХ (платные с физ лицами не работают, да и кто из нас, будем честны, отдаст 200-300р за утилизацию батареек?) пунктов по приему этих популярнейших бытовых расходников!
Я лично звонил даже в министерство экологии (!), там мне сказали "отправляйте официальный запрос, будем решать" -КТО?
КАКОЙ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЭТИМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ? 90% людей, после такого разговора выкинут все на обычную свалку.)
НЕ смогли решить самую простую и фундаментальную задачу за ЦЕЛЫЙ год, теперь аж 6 кластеров сделают за полгода- БРАВО, как это в духе нашего времени.
Прошу прощения за большое количество текста и уточнений, но полыхает у меня знатно, как свалка на ЧМЗ.