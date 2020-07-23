Закон о запрете кальянов и вейпов в общественных местах приняли в третьем чтении

Курить нельзя будет даже в коммунальных квартирах.

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Инициативу о распространении антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, а также о запрете ее продажи несовершеннолетним Госдума приняла в третьем чтении в среду, 22 июля. К этому относятся электронные сигареты, вейпы и кальяны.

Согласно закону, все действующие ограничения на курение табака хотят распространить и на другую продукцию. То есть, предлагают запретить пользоваться кальянами, вейпами и электронными сигаретами в тех же местах, где запрещено курение. Это коснется также рекламы и продажи табачных изделий.

«Новые нормы также запрещают курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе и курения кальяна», — сообщает ТАСС.

Добавим, что документ запрещает продавать продукцию, если концентрация в ней никотина превышает 20 мг на мл. Полностью запрещается продажа табачной или никотинсодержащей продукции, кальянов и электронных сигарет несовершеннолетним.

Закон запрещает вовлекать детей не только в процесс курения табака, но и любой никотинсодержащей продукции. Нельзя будет покупать и передавать несовершеннолетним вейпы, кальяны, электронные сигареты и различные смеси. Кроме того, предлагать им попробовать это сделать.