На пляжах Челябинска появятся места для курения

Также по громкоговорителю будут напоминать о правилах поведения на берегу.

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Глава Челябинска Наталья Котова обратила внимание на то, как жители города безответственно относятся к городским пляжам: оставляют после себя мусор и окурки. Потому сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании она поручила своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову проработать этот вопрос.

«Есть информация о том, что отдыхающие свободно сидят курят, тут же оставляют свои отходы. Я говорю про новые пляжи. Организуйте работу так, чтобы и количество урн было достаточно. И места для курения оборудуйте. Чтобы люди не сидели и не курили там, где расположись на пляже», — обратилась Наталья Котова к Александру Астахову.

Мэр города предложила объявлять по громкому оповещению не только о том, как нужно вести себя на воде, но и о правилах поведения на берегу. Заместитель мэра по городскому хозяйству, в свою очередь, попросил помощи полиции, чтобы проводить вечерние рейды на пляжах. На что Наталья Котова ответила отказом, напомнив, что чистые пляжи — на совести самих отдыхающих.

«Зачем рейды? Жители города приходят сами потом на эти же пляжи. Давайте будем работать с жителями. Созданы пляжи для них, поэтому нужно соблюдать полностью санитарно-эпидемиологические нормы. Это место общественное, оно бесплатное, но это не значит, что нужно приходить и оставлять после себя гору мусора», — отметила мэр города.

Заместитель Главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов взял в работу этот вопрос.