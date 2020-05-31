Менять образ мышления: нарколог о том, как бросить курить

Оказывается, одного желания избавиться от пагубной привычки мало.

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Сегодня, 31 июня, отмечается Всемирный день без табака. От пагубной привычки курить желают избавиться сотни тысяч человек по всему миру, но никак не могут. Так что же нужно сделать, чтобы окончательно перестать быть зависимым от табака? Об этом в интервью изданию RT рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Самое главное, по его словам, — это изменение образа мышления и поведения, а также поведенческих стереотипов, поскольку основным фактором определения зависимости от табака является социально-психологический. А способность и готовность бросить курить проявляется именно здесь.

«Необходимо проанализировать, как манера курения связана с мышлением и поведением курильщика. Например, срабатывают ли распространённые стереотипы „закурить в компании“ или „закурить после еды“ на желание взять сигарету вновь. Это всё надо проанализировать и менять»,— сказал Олег Зыков.

Однако для этого нужны какие-то стимулы и внутренняя готовность поменять себя. Если же человек на это не способен, то он всю жизнь будет находить разные отговорки. Причём это касается всех форм зависимости.

Напомним также, что, по словам представителей Роспотребнадзора, курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусом, поскольку ухудшает работу лёгких.