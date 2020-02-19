Закон о «Городах трудовой доблести» принят во втором чтении

Челябинск и Магнитогорск будут претендовать на почётное звание.

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Государственная дума во втором чтении одобрила закон о «Городах трудовой доблести». Такой статус планируют присваивать городам, в которых ковалась Победа. Среди таких — Челябинск и Магнитогорск.

Чтобы сохранить память о подвигах Южного Урала, было решено начать специальный проект. Его посвятят истории трудовых династий региона. Организационный комитет проекта возглавил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с инициативой о присвоении городу Челябинску почетного звания „Город трудовой доблести“, мы работаем над соответствующим законопроектом, он уже прошел второе чтение. Сегодня мы встретились с ветеранами, краеведами, руководителями музеев, чтобы обсудить тему, которая станет знаковой — тема трудовых династий. Есть громкие фамилии тех, кто не только свою жизнь отработал на заводе, но и вся жизнь семьи в нескольких поколениях связана с производством, на котором ковали Победу», — отметил депутат.

Среди таких легендарных династий — металлурги Полигаевы. Все вместе они трудятся уже 880 лет. Началась история семьи с Ивана Александровича. В 1942 году он приехал в Челябинск из Сталинграда. На местном металлургическом заводе работал с первых дней его существования. А именно это предприятие выпускало для фронта сталь для каждого третьего патрона или бомбы. Сейчас на производстве вершит трудовые подвиги внук Ивана Александровича Павел. А правнук учится в местной школе. На «Мечеле» будут рады, если и он пополнит ряды сотрудников.

«Потомки многих металлургов, первостроителей до сих пор трудятся на комбинате. Это важно сохранить, чтобы показать преемственность поколений вне контекста событий и политических моментов», — отметил заведующий музеем комбината Сергей Лебедев.

Проект рассчитывают завершить 1 мая — ожидается, что будет большой праздник и шествие. Ко дню труда Челябинск уже может получить новое почётное звание.

Закон ещё ждёт третье чтение. Планируется, что принимать решение о присвоении статуса будет Российский оргкомитет «Победа». Оснований может быть несколько. Например, если предприятия имеют госнаграды или получали Красное Знамя, если за трудовые заслуги страной были отмечены отдельные работники, а также если есть подтверждённые факты трудового героизма горожан.