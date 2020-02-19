Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова сегодня, 19 февраля, отправились проверить, как ведется очистка города от снега. Первой точкой, куда направились главы региона и города, стал сквер на улице Красного Урала.
Уборкой сквера Алексей Текслер и Наталья Котова остались довольны. Там же они пообщались с местными жителями. Основной их жалобой стали скользкие тротуары во дворах.
«По поводу тротуаров стоит чаще обращаться в управляющие компании», — ответил глава региона.
Следующим пунктом стал микрорайон «Парковый», где вчера произошла авария на улице Скульптора Головницкого 10а. Здесь губернатор поздоровался с малышами в детском саду и заострил внимание на том, что кучи снега возле учреждения необходимо вывезти. Вместе с Натальей Котовой Алексей Текслер вновь пообщался с жителями района. Снова люди жаловались на кучи снега, уборку тротуаров и гололед.
Далее они направились на улицу Салавата Юлаева. Повторяется ситуация, как и на предыдущей точке.
«Все должно вовремя вывозиться, мы не должны дожидаться естественного таяния снега», — подчеркнул Алексей Текслер.
Следующей точкой стала выставка дорожно-строительной техники. Там Алексей Текслер и Наталья Котова осмотрели стройные ряды новой техники для уборки дорог и тротуаров. К концу февраля количество техники на дорогах города увеличится почти в два раза.
Глава региона поговорил и с дорожными рабочими, отметив, что именно на них лежит большая ответственность.
«Мы все ходим и ездим по одним улицам и дорогам, нужно, чтобы было меньше грязи. Все на вас смотрят, поэтому желаю вам успехов в работе», — обратился к дорожникам Алексей Текслер.
Губернатор поблагодарил рабочих за труд и пожелал удачи.
По итогу выезда Алексей Текслер подчеркнул, что своими глазами увидел разницу, между тем, как убирали дороги раньше и тем, как ведется работа сейчас. Несмотря на то, что подрядчик приступил к работе всего месяц назад, уже видны изменения.
«Остается еще много вопросов: с чистотой асфальта, с кучами снега. Они относятся уже в управляющим компаниям и главам районов. Данная работа будет продолжаться», — отметил губернатор.
Алексей Текслер попросил челябинцев активнее принимать участие в жизни города, обращаться в управляющие компании и надзорные органы, если на улице замечают кучи снега.