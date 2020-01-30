Присвоят ли Челябинску и Магнитогорску звание «Город трудовой доблести», зависит от южноуральцев

Оставить свою подпись и поддержать данную инициативу смогут все жители региона.

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В Челябинской области будет создан сбор подписей в поддержку инициативы присвоить Челябинску и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на встрече Генсовета, губернатора Алексея Текслера и спикера парламента Челябинской области Владимира Мякуша с представителями Совета ветеранов региона.

«Ни у кого нет сомнений в том, что в целом Челябинская область вправе претендовать на это высокое звание. Речь идет не только о столице региона — Челябинске, но и о Магнитогорске и других городах, жители которых вносили свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Чтобы усилить заявочную позицию, "Единая Россия" предложила организовать сбор подписей, чтобы направить их в оргкомитет "Победа" и Челябинская область стала одной из первых, чьи города могли бы получить это высокое звание», — подчеркнул Андрей Турчак.

Данную инициативу поддержал глава региона Алексей Текслер, призвав южноуральцев высказаться и оставить свои подписи. По словам губернатора, это поможет усилить заявочную кампанию.

Отметим, что в Государственной думе в первом чтении был принят закон об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести». Чтобы городу было присвоено данное звание, город должен получить экспертное заключение Российской академией наук, а после инициатива будет рассмотрена Российским организационным комитетом «Победа».