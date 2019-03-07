/ Госдума во втором чтении приняла законопроект о фейковых новостях

Также были приняты поправки к закону о неуважении власти в интернете.

Государственная Дума России во втором чтении приняла законопроекты, предусматривающие ответственность за размещение фейковых новостей в интернете и оскорбление власти. Перед вторым чтением к нему были поправки, которые выводят из-под ответственности «традиционные медиа».

Они получат возможность удалять недостоверную информацию и избежать блокировки. Как пояснил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин под «традиционными медиа» понимаются все СМИ, которые обладают лицензией Роскомнадзора.

Кроме того, парламентарии приняли поправки к законопроекту о неуважении власти в интернете. В том числе предлагали поднять в 20 раз — для граждан максимальный составит 100 тысяч рублей.

Оба законопроекта прошли первое чтение в конце января. Инициатива не поддержали Генпрокуратура, Роскомнадзор и Минюст. Отметим, что авторами законопроектов стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.