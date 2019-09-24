«А был ли мальчик?»: в соцсетях рассылают фейковую информацию о найденном в Магнитогорске ребенке

Сообщения о потерявшемся мальчике распространилась даже за пределы Челябинской области.

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В Челябинской области распространяется фейковая информация о том, что в один из отделов полиции Магнитогорска привезли маленького мальчика. Обеспокоенные родители подхватили фейк и начали делиться фотографией ребенка в социальных сетях и мессенджерах. Но оказалось, что никакого мальчика в полицию не доставляли.

«По информации, которая у нас имеется, ни в один из отделов полиции мальчика не доставляли. Фейковая информация распространяется для того, чтобы дезинформировать родителей», — рассказала сайту «Первый областной» начальник пресс-службы УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Как отметила Мария Морщакина, если вы видите ребенка, которому требуется помощь, незамедлительно вызывайте полицию. Правоохранительные органы сами разберутся в том, какую оказать помощь, и как найти родителей ребенка.