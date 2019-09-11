Челябинская область поборется за средства федерального бюджета

Депутаты продолжат работу над Посланием Президента РФ и национальными проектами.

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время открытия осенней сессии рассказал о планах палаты на четыре месяца. В этот период в Челябинскую область нужно привлечь максимум средств из федерального бюджета на решение проблем южноуральцев, отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Три года подряд нам удавалось выбивать в районе миллиарда рублей из федерального бюджета на благоустройство. Только в Челябинске в каждом из районов приводятся в порядок более 20 дворов в год, на месте пустырей появляются скверы, облагораживаются парки. В этом году мы ориентируемся на не меньшие суммы, чтобы темпы благоустройства не сократились», — рассказал Владимир Бурматов.

Борьба с проблемами экологии и работа над национальными проектами в Челябинской области это то, на что направят федеральные средства, отметил депутат.

«Важно, чтобы средства пошли на рекультивацию челябинской городской свалки, это порядка полумиллиарда рублей в год, я уверен, что нам удастся эту строчку зафиксировать. Будем продолжать приводить деньги на мероприятия по лесовосстановлению, на создание нового национального парка Зигальга», — отметил Владимир Бурматов.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, отметил, что важно выровнять бюджет территорий. По данным Минфина РФ, в прошлом году разница между десятью самыми бюджетно обеспеченными и малообеспеченными регионами составила семь процентов. Дотации сократили ее до 3,1 раза.

«Мы могли бы после поступления проекта бюджета в Государственную Думу посвятить этому вопросу специальные слушания, где вместе с Министерством финансов могли бы обсудить вопросы, связанные с бюджетной обеспеченностью регионов, вопросы создания условий для реализации проектов в рамках ГЧП», — предложил Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что решение этих задач стратегически важно, так как это увеличит количество регионов-доноров и улучшит качество жизни граждан.

В законотворческом портфеле Государственной Думы, по словам Вячеслава Володина, 1 311 законопроектов, 244 из них приняты в первом чтении, четыре прошли второе чтение.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законов прямого действия. Он отметил, что этот вектор поддерживает руководство страны.