/ Ассоциация волонтеров Южного Урала готовится к работе по новому закону о добровольцах

Документ одобрил Президент России.

Закон о волонтерах официально принят в России. Его подписал Президент Владимир Путин, назначив датой вступления его в силу 1 мая. По новому закону, «волонтер» и «доброволец» становятся тождественными понятиями. Организации, за которыми они закреплены, теперь должны соответствовать установленным законом требованиям. Кроме того, услуги волонтеров будут «оплачиваться».

Речь идет о возможности заключения договора об исполнении расходов волонтера на питание, приобретение спецодежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, предоставление помещения во временное пользование, оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца, либо на страхование его жизни или здоровья. - сообщили сайту «Первый областной» в региональном министерстве образования.

В регионе сейчас действует Ассоциация волонтеров Южного Урала. Она насчитывает 5 тысяч человек, которые работают в социальном, экологическом, семейном, культурном, медицинском, спортивном, «серебряном» (для людей в возрасте) направлениях, а также занимающихся кибер-волонтерством и считающихся «Волонтерами победы». Эти волонтеры участвуют в знаковых мероприятиях Челябинской области.