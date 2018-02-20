/ Волонтеров с хоккейным прошлым ищут организаторы юниорского Чемпионата на Южном Урале

Прием заявок на восемь направлений продлится до 6 марта.

Организаторы Чемпионата мира среди юниоров открыли набор волонтеров. Соревнования станут 20 молодежным турниром под руководством Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Помощь добровольцев понадобится в восьми направлениях, а хоккейные навыки или любовь к этому виду спорта станут значимым плюсом.

Хоккей — один из самых популярных видов спорта на Урале. Многие мальчики в детстве мечтают стать хоккеистами. Роль волонтера — это возможность прикоснуться к своей детской мечте, стать ближе к соревнованиям и попасть в атмосферу данного спорта. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель директора АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» Ольга Еникеева.

Прием заявок в волонтерский корпус осуществляется на роли переводчиков, медиков, спортивных волонтеров, специалистов транспортной логистики, аккредитации, проживания и питания, работы со зрителями, медиа. Организаторы отмечают, что в обязанности молодых людей также будет входить помощь всем участникам и гостям соревнований.

Зарегистрироваться добровольцем на Чемпионат мира по хоккею среди юниоров можно здесь. (vk.cc/7JyvzN) Заявки принимаются до 6 марта.

Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции.

