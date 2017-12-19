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Губернатор отчитал глав муниципалитетов за неполучение паспортов готовности

Борис Дубровский пригрозил персональной ответственностью.
сегодня в 11:08
  |  Общество

Сегодня, 19 декабря, губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел заключительное совещание с главами муниципалитетов в 2017 году. Первой темой стало получение паспортов готовности и ходе отопительного сезона в регионе, с докладом выступил вице-губернатор Сергей Шаль. Он рассказал о текущем положении дел, озвучил цифры — только 22 городских округа и муниципальных районов получили паспорта готовности к отопительному сезону. Подобное положение дел вызвало возмущение у Бориса Дубровского.

Мне нужен какой-то инструментарий, который позволит управлять этими процессами. Зачитали мы, давайте я подниму двоих, 5 минут позора, снова сел и живу, как жил. Так не должно быть. При этом заложниками этой работы «как получится» являются люди. Этого мы забыть не можем. Здесь я хочу понять, как мы будем дальше этими процессами управлять: финансовым образом, мотивацией, стимуляцией? Фиксируем и принимаем к сведению, продолжаем работать. Занимаемся получением документов, которые сейчас можно получить, проходим отопительный сезон. Ожидается на Новый год и -30, все должны быть готовы. У нас еще не совсем все хорошо, резерв мы держим. Я хотел бы, чтобы вы мне систему управления этими процессами предоставили. Чтобы мы динамику роста получения паспортов готовности и перехода от формального документа к безаварийной работы наблюдали. Мы ежегодно выделяем деньги, но получить этот паспорт мы никак не можем, и все тут. И объясняем себе, что их стало больше. — высказался Борис Дубровский.

Отдельно губернатор заострил внимание на личной ответственности глав муниципалитетов за невыполнение задач и целей.

Никто не освобождает ни нас, ни глав от ответственности. Зима только начинается. Прошу на будущий сезон подумать, каким образом мы будем финансировать те территории, которые не получили паспорта готовности, не делая заложниками людей. Ничего другого, чем принимать решение персонально, нам не остается. Мы не можем не выделить деньги в территорию, потому что там глава некачественно работает. Мы же не ему выделяем, а на нужды граждан. Я бы попросил эмоционально относиться к этому вопросу. А не просто постояли, поговорили, ну и ладно. Пока я вижу именно такое отношение, его надо переломить нам. — обратился губернатор.

Также в рамках заключительного совещания выступили министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, министр экономического развития региона Сергей Смольников. Запись совещания позднее будет доступна в разделе «Онлайн ТВ».

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