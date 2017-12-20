/ Робот попросился в журналистский пул на саммиты ШОС и БРИКС

Губернатор оказался не против такого корреспондента.

Прямо сейчас в резиденции губернатора Челябинской области Бориса Дубровского проходит пресс-конференция. Одним из первых вопрос задал робот, представившийся журналистом от медиахолдинга «Гранада-пресс». Он поинтересовался, получится ли у него поработать на саммитах ШОС и БРИКС.

Получится, если умеешь двигаться. Но надо быть чуть быстрее. Хватательные движения уже есть. — пошутил губернатор.

Посмотреть пресс-конференцию можно в разделе «Онлайн ТВ». Также читайте текстовую трансляцию.

