Прокуратура не нашла нарушений в работе челябинского ветприемника

Крышу над головой обрели уже 138 животных.

Челябинские зоозащитники пожаловались на ветприемник «Горэкоцентра» в прокуратуру. По их заявлениям, животных там содержат далеко не в лучших условиях.

«В вольерах мы неоднократно видели умирающих животных, а иногда даже их трупы. Мы давали советы по работе, однако ничего не было предпринято. Поэтому мы решили написать заявление в прокуратуру», — рассказала зоозащитник Елизавета Полохина.

Однако в ходе проверки выяснилось, что такая информация не соответствует действительности. Единственной существенной проблемой в работе объекта является отсутствие поддонов в вольерах. Дезинфекция клеток проводится после каждого приема пищи, а больные животные размещены отдельно от здоровых. Сами владельцы ветприемника с радостью сотрудничают с зоозащитниками города. В частности, ветеринар Карен Даллакян заявил, что благодаря работе нового руководства уменьшилась общая смертность животных.

«Это говорит о том, что соблюдаются все необходимые нормы, проводятся дезинфекции и проверки на различных паразитов», — отметил Карен Даллакян.

Итоговое решение по судьбе животных будет принято прокуратурой. Обработка материалов, полученных в ходе проверки, займет месяц, а пока ветприёмник продолжает работу в штатном режиме.