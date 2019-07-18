Алексей Текслер пригласил южноуральцев в свою команду

Заявки на участие в кадровом конкурсе, который объявил глава региона, подали более 1300 человек.

Сегодня, 18 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер позвал инициативных жителей присоединиться к его команде. Об этом глава региона сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Новых управленцев мы найдем через конкурс. Участники пройдут интересный отбор, а победители получат работу в органах власти региона и возможности для профессионального роста», — заявил Алексей Текслер.

Тех, кто хочет работать на благо родного края, глава региона пригласил поучаствовать в проекте «Команда Челябинской области». Заявку на участие в конкурсе можно подать по этой ссылке до 28 июля.

Примечательно, что челябинцы поддерживают кадровую политику Алексея Текслера. По результатам опроса челябинского филиала РАНХиГС, 80 процентов всех опрошенных считают важным изменения в составе команды главы региона.