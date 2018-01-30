/ Стало известно, сколько пар сыграют свадьбу в День всех влюбленных на Южном Урале

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133 пары узаконят свои отношения в Челябинской области в День святого Валентина, который празднуется 14 февраля. В этом году праздник выпал на середину недели — торжества состоятся в среду.
Официальные данные приводят в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области. В ведомстве добавляют, что массовый наплыв желающих вступить в брак ждут только через несколько месяцев.
Настоящий «свадебный бум» в России ожидается, как всегда в день, который связан с легендарной историей любви Петра и Февронии. В нашей стране в этот день отмечается официальный праздник — Всероссийский день семьи, любви и верности — 8 июля. — сообщили сайту «Первый областной» в Госкомитете по делам ЗАГС по региону.
В ведомстве напомнили: считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, в России и странах СНГ отмечается с начала 90-х годов прошлого тысячелетия.