/ Валерий Ничушкин обручился со своей избранницей перед отъездом в НХЛ

Торжество состоялось в Хорватии.

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23-летний воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин женился. Его избранницей стала девушка по имени Светлана. Свадебная церемония состоялась 1 июня в хорватском городе Дубровник. Хоккеисты традиционно выбирают летний месяцы для проведения праздничных церемоний.

Свои поздравления принес ЦСКА, за который выступал Ничушкин.

Поздравляем Валеру и его избранницу Светлану с бракосочетанием! От всей души Желаем молодым счастья, здоровья и любви! — говорится в сообщении клуба.

Гостями торжества стали товарищи Ничушкина по сборной России и московскому клубу — Никита Нестеров и Михаил Пашнин с женами, Кирилл Капризов. Они же поделились снимками радостного события в социальных сетях.

Напомним, ранее появилась информация о том, что российский форвард вернется в НХЛ после двух сезонов в Москве. В скором времени Ничушкин подпишет контракт с «Даллас Старз». Косвенно эту информацию уже подтвердили в клубе, опубликовав в твиттере старый снимок хоккеиста в свитере «Далласа».