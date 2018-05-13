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Мусоровоз возглавил свадебную процессию в Челябинске

Горожане стали свидетелями необычного торжества.
сегодня в 10:31
  |  Общество

Весенние выходные сподвигли южноуральцев на проведение свадебных торжеств. Если большинство выбирает привычные транспортные средства, то некоторые отдают предпочтение необычным автомобилем. Челябинцы стали свидетелями такого случая. По улицам города проехал украшенный воздушными шарами мусоровоз.

Я заметил, что он не один такой. У нас на ЧМЗ два сегодня катаются. — прокомментировал пользователь Вадим Маловечко.

Напомним, в 2017 году молодожены из Копейска привлекли внимание всего города необычным кортежем. Вместо традиционного лимузина Алексей и Мария в качестве автомобиля для доставки молодой невесты в ЗАГС выбрали большегруз «Вольво». Еще два тягача сопровождали девушку.

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