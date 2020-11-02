В районе Магнитогорска сильно загрязнена река Урал

Водоём вошёл в десятку самых грязных в России.

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Минприроды Российской Федерации представил доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ». Среди прочего были представлены десять самых загрязнённых рек. Об их состоянии первой сообщила газета «Коммерсант».

На середине антирейтинга оказалась река Урал, которая протекает по территории Республики Башкортостан, Челябинской и Оренбургской областей, а также в Казахстане. Как сообщает «Коммерсант», в 2019 году Уралу был присвоен пятый, самый страшный, уровень загрязнения.

«В год в реку сбрасывается около 109 миллионов кубометров отравы, причём наибольший вклад вносит бытовая канализация, есть и промышленные сбросы. Всего 2 процента всех стоков, попадающих в реку, проходят очистку», — сообщили в издании.

Отмечается, что в районе Магнитогорска содержание фосфатов превышено в 1,3 раза, нитритов — в 1,2 раза, нефтепродуктов — в 2 раза. Всего же по реке за год сносится около 2 миллионов тонн вредных примесей.

Если учитывать водоёмы по всей Челябинской области, а также по Уральскому федеральному округу, то полностью чистой реки или озера найти невозможно.

К слову, рейтинг самых загрязнённых рек в России возглавила Обь, где собрана чуть ли не вся таблица Менделеева. Ещё в 2017 году река потеряла питьевое значение. Также в антисписке оказались реки Волга, Амур, Днепр, Енисей, Дон, Терек, Северная Двина и Колыма.