Загородные лагеря Челябинской области начали принимать детей

Они открываются с учетом санитарно-эпидемиологических требований.

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Обычно оздоровительная детская кампания всегда начинается еще в конце мая. Но в этом году пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни. Но недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился о старте работы детских лагерей. Только с поправкой на безопасность, с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Все работники обязаны носить маски, везде должны быть санитайзеры, чтобы обработать руки. А детям запрещено собираться компаниями в комнатах. Родителям же видеться с детьми во время смены запретили.

Одним из первых свои двери для детей откроет лагерь «Солнечная поляна». Его администрация отмечает, что в корпусах дети будут располагаться по 2-3 человека в комнате, независимо от ее площади.

«Все постельное обработано, все прошло химчистку в преддверии заезда. У нас стоят дозаторы из расчета на каждый корпус и каждое общественное помещение, антисептики из расчета 100 миллилитров на каждого человека. Также у нас есть специальное оборудование для обработки колес въезжающего автотранспорта»,— рассказали в администрации лагеря «Солнечная поляна».

Обязательно на смене будут дежурить и медработники. Главный врач и медсестры будут измерять температуру детям и сотрудникам два раза в день. В лагерь так же закупили антибактериальные и защитные средства. Среди них 40 рециркуляторов, которые убивают бактерии и вирусы. Такие аппараты установили во всех комнатах и кабинетах, а также в столовой.

Помимо этого, все приемы пищи будут проходить с соблюдением социальной дистанции — все столы для приема пищи будут раздвинуты, а место раздачи постоянно протирают обеззараживающим раствором.

И если раньше за лето в лагере успевали отдохнуть 380 школьников, то в этом сезоне детей приедет в половину меньше. Смены сократили до 14 дней, все занятия проводятся только на свежем воздухе. Также родителям придется взять справку о неконтактности ребенка.

«Для детей остались те же самые медицинские справки, как и в прошлом году. Это и есть справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также справка об отсутствии противопоказаний заезда в лагерь. Педагоги проходят такой же медицинский осмотр, как и в прошлом году. Только на этот раз все сотрудники сдадут еще и анализ на ковид», — добавили в администрации лагеря.

Лагерь планирует открыть первую смену уже 17 июля. А официально работа будет закончена 31 августа. За это время здесь успеют отдохнуть три смены школьников.