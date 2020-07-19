В детских лагерях Троицка провели профилактические лекции

Сотрудники полиции посетили отдыхающих школьников.

Послушать 00:00

Сезон отдыха школьников в детских лагеря начался не так давно. Смены сокращены вдвое, уменьшилось и количество отдыхающих. Все это связано с пандемией коронавируса.

Но даже в таком случае не стоит забывать и о безопасности детей на отдыхе. Поэтому сотрудники полиции города Троицка провели профилактические лекции в детских оздоровительных лагерях.

Сотрудники правоохранительных органов обязательно напомнили отдыхающим о том, что на дорогах важно соблюдать безопасность. Также нужно неукоснительно соблюдать и правила дорожного движения.

«Полицейские также напомнили учащимся о вреде курения и распития алкогольной продукции, об ответственности за их употребление в общественных местах, дети так же узнали какие виды ответственности существуют в действующем законодательстве и с какого возраста она наступает», — добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Помимо основных правил, полицейские напомнили детям, что правила лагеря, в котором они находятся, тоже нужно соблюдать. Они побеседовали с ребятами на тему сохранности личного имущества и правилах поведения вблизи водоемов и на воде.

Подобные мероприятия в Троицком районе сотрудники органов внутренних дел проводят на постоянной основе. И правоохранители отмечают, что дети с радостью встречают полицейских и с удовольствием участвуют в беседах, викторинах и акциях.