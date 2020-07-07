Челябинские школьники собственноручно собрали беспилотник

Аппарат может поднимать до 9 килограмм при весе в 2,5 килограмма.

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Школьники из Челябинской области собственными руками собрали беспилотник. Команда технопарка «Кванториум» за 7 месяцев подготовила чертежи и смонтировала конструкцию. Испытания полётов проводились виртуально. Самолёт весит около 2,5 килограмм, но может поднять вест до 9 килограмм. За 2 часа дрон пролетает около сотни гектар, поднимаясь на высоту 1 километра.



«Корпус нашего самолета. он покупной. То есть сам корпус мы никак не делали. Мы закупали только комплектующие. И все комплектующие в самолете мы сами устанавливали и паяли. И так же мы программировали наш проект. То есть особых каких-то чертежей у нас не было»,— рассказал «Первому областному» ученик технопарка «Кванториум» Глеб Таланцев.

Миниатюрный беспилотник был создан для решения производственных задач. Он с легкостью снимает планы местности, а фотографии полетов используются для установки границ между населенными пунктами, при планировании ремонтных работ на магистралях. Также с помощью Дрона можно выявить незаконные постройки.

Изготовить беспилотник школьникам заказала крупная кадастровая компании. Кроме самого аппарата они заинтересованы и в подготовке молодых специалистов.

«Важно, что дети которые не специалисты, пока еще в аэрофотосъемке. В беспилотных летательных аппаратах, они могут продолжить те идеи, которые именитым господам из больших организаций никогда не придут в голову»,— отметил руководитель компании Александр Лосев.

Сами юные изобретатели поделились, что в будущем планируют изобрести робота для сортировки мусора. Отметим, в технопарке «Кванториум» занимается более 800 детей. Подготовка будущих разработчиков проходит в рамках нацпроекта «Наука».