Детские лагеря в Челябинской области будут открыты уже с 9 июля

На данном этапе еще идут подготовительные работы.

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Совсем недавно губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился о начале детской оздоровительной кампании. Таким образом, лагеря и санатории могут начать принимать детей на отдых.

Сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании с главой Челябинска Натальей Котовой было сказано, что уже с 9 числа дети будут отправляться на летний отдых.

«Это касается семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей под опекой. Они отправятся в лагеря по путевкам от министерства социальных отношений», — поделилась Лариса Мошкова, председатель комитета социальной политики.

Также с 18 июля отдых детей планируется открыть уже по всей области. При этом, смены идут по 50 человек, вдвое был сокращен состав из-за эпидемиологической обстановки.

«Загородный отдых будет обеспечен пятью муниципальными лагерями и 18-ю лагерями иной формы собственности. Они будут готовы принять детей», — заявила Светлана Портье, начальник управления по делам образования Челябинска.

В данный момент все лагеря ведут подготовительные работы, чтобы начать принимать детей. Детский отдых будет проведен со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями.