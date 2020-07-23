«Раздавать будем через месяц»: четверых котят спасли из-под капота авто в Озерске

Один из малышей не выжил, а троих пристроят в добрые руки.

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Четверых котят спасли неравнодушные южноуральцы в среду, 22 июля, в Озерске. Жалобное мяукание из-под капота авто услышали работники «Маяка» по пути на работу. Обратившись к сотрудникам ГИБДД, смогли найти хозяина машины, который открыл ее. Вместе достали трех котят, но голос продолжал раздаваться, оказалось, что есть и четвертый малыш.

Животное сидело на защите, пришлось вызволять его с помощью домкрата. На руках у спасителей оказались четверо новорожденных котят, мамы по близости не было. Сотрудники предприятия предположили, что кошка родила их ночью. К сожалению, один из малышей не выжил. Остальных после того, как встанут на ноги и окрепнут, пристроят в любящие семьи.

«Остальным нашли кормящую кошку, раздавать будем через месяц — полтора, так как котятам всего один день был на тот момент», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» спасительница малышей Анастасия Краева.

Девушка добавила, что пока нашелся только один желающий принять котенка в свой дом.