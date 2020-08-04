Один из популярных книжных магазинов закрывается в Челябинской области

Пустые стеллажи предлагают отдать в школы или магазины.

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В Челябинске закрылся филиал одного из полюбившихся горожанам книжных магазинов. Сеть «Читай-Город» сократила количество филиалов. Об этом сообщил предприниматель Артем Писанов в своем аккаунте на «Фейсбуке».

«Закрываем магазин „Читай-Город“. Если кому-то нужны такие стеллажи (в школу, в гараж, в магазин, на распил), звоните! Отдаем бесплатно», — сообщает Артем Писанов.

На фотографиях запечатлены пустующие полки филиала книжного на улице Кирова. Отделы «Читай-Города», как и остальные магазины в Челябинске и области, были закрыты в марте из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.